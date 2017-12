Denuncian despidos "sin fundamentos" en empresas de seguros

El Sindicato del Seguro se declaró en "estado de alerta" por la gran cantidad de despidos sin fundamentos que por estos días se realizan en diferentes empresas de la ciudad. La compañía San Cristóbal ya dejó sin trabajo a 18 empleados.

"Estamos en alerta porque no queremos más despidos en la actividad aseguradora", afirmó Gustavo Méndez, secretario general de la delegación Rosario del Sindicato del Seguro, en diálogo con Rosarioplus.com.

"La empresa (San Cristóbal) está en perfectas condiciones económicas, pero en el último año, entre retiros voluntarios y despidos, han dejado de lado a más de cien trabajadores en todo el país", indicó. En un primer momento, el sindicato no consideró como preocupante los retiros voluntarios que se estaban llevando a cabo en la compañía, ya que se había presentado un plan de restructuración. Sin embargo, con el correr del tiempo, se ejecutaron despidos sin fundamentos, según el gremio.

"Se suponía que eran sólo retiros masivos para que la empresa se restructurada y no hubiera despidos, sin embargo no fue así", dijo Méndez y comentó: "En el último año se fueron ocho gerentes, después despidieron 7 empleados y la semana pasada a 3 compañeros más. No existe ningún argumento válido para dejar a compañeros con tanta trayectoria (30 años) sin trabajo".

Según manifestó el representante sindical, también se registraron despidos en La Segunda, Provincia, y Mapfre. "En Nación Seguros tuvimos que actuar porque querían cerrar varias agencias de todo el país, por lo tanto, se tuvo que reformular y los empleados aceptaron nuevas tareas para no perder el puesto", advirtió.

Además, el secretario general de la delegación Rosario del Sindicato del Seguro remarcó que las empresas Nación y Provincia Seguros pertenecen al Estado, por lo tanto, la iniciativa del Gobierno Nacional es "achicarse" a través de los retiros voluntarios.

"El trabajador tiene que venir al gremio, para tratar de que no se despida más gente", contó Méndez y agregó: "Los trabajadores buscan buenas referencias para reinsertarse en el mercado laboral, por eso no pasan por el sindicato".