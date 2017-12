Interpol desmintió a Bonadío y aseguró que nunca ordenó levantar las alertas rojas

El ex secretario general de Interpol negó la hipótesis de Bonadío y aseguró que nunca se le pidió a Argentina o Héctor Timerman que levantaran las alertas rojas por el atentado a la AMIA.

x secretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintió al juez Claudio Bonadío, quien ordenó la prisión preventiva de Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D'elía, entre otros, por "traición a la Patria". El magistrado los acusó de haber firmado el memorandum de entendimiento con Irán para complotar con Interpol y levantar las alertas rojas que pesan sobre los acusados del atentado a la AMIA. Por la causa, también fue procesada la exPresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien Bonadío le pidió el desafuero y detención.





Ante esta situación, Noble respondió una nota del diario Clarín en la que se afirma que la hipótesis de Bonadío es que desde Interpol complotaron con Timerman para levantar las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes del atentado. El ex secretario de Interpol cuestionó por qué el periodista Daniel Santoro no le preguntó al Juez si se había contactado con él vía Twitter o e-mail.



"¿Por qué Daniel Santoro o Clarín no le preguntaron al juez Bonadio si alguna vez contactó a Ronald Noble vía mail o Twitter? ¿Por qué Santoro no contactó a Ronald Noble antes de publicar un artículo tendencioso atacanod a Interpol y a Noble?", preguntó Noble.





Además, Noble fue tajante y negó que Interpol haya ordenado levantar las alertas rojas, tal como sostiene la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En este sentido, señaló que "un reporte parcial del juez Bonadío no puede cambiar la verdad: Interpol nunca le pidió a Argentina o Timerman que remueva las alertas rojas de la AMIA".





"Ronald Noble no está enfermo ni necesita inmunidad para decir la verdad: que Interpol no recibió nunca el pedido de remover las alertas rojas", finalizó.



De este modo, se cae la hipótesis de la denuncia y de la causa que investiga el juez Bonadío, que ya tramitó su jubilación y comenzará a cobrar los haberes en un mes.