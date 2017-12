Rally Dakar: Lavigne dijo que pasar por Argentina es "como estar en casa"

El director del Dakar concedió una entrevista a NA y aseguró que "es un evento de alto riesgo y extremo, es el evento con mayor nivel de seguridad en la actualidad".

El Rally Dakar es una competencia "extrema y conlleva peligros", pero para el director del evento, el francés Etienne Lavigne, eso no reduce la pasión de los competidores, en especial desde que hace 10 años el evento recaló en Sudamérica, teniendo a Argentina como si fuera "su casa".



"Si bien el Rally Dakar es un evento de alto riesgo y extremo, es el evento con mayor nivel de seguridad en la actualidad. Tenemos un dispositivo de seguridad enorme, con gente de primeros auxilios, apoyo del ejército, y en la próxima edición habrá 25.000 militares abocados a la seguridad", enfatizó Lavigne en una entrevista con NA.



Desde que el Rally Dakar se realiza en Sudamérica hubo cinco participantes muertos, pero además trece espectadores perdieron la vida por diferentes accidentes.



No obstante, Lavigne aclaró que la organización tiene toda la tecnología puesta al servicio del evento, pero aclaró que "no es suficiente" para garantizar la total seguridad y en ese sentido reiteró que cada vez que se produce un accidente con deceso "es trágico, pero también hacemos lo máximo para evitarlo. En este evento la seguridad cero, no existe".



El factor ambiental y de preservación



Otro de los cuestionamientos que suelen hacerle al Rally Dakar es el hecho de que los competidores o bien el público, no cuidan el medio ambiente durante los días de competencia, y también que surcan terrenos que son considerados históricos.



Por ese motivo Lavigne, al ser consultado sobre el tema, explicó que en las últimas ediciones modificaron la forma en que planean los recorridos de las etapas.



En ese sentido agregó que "antes que nada consultamos con los departamentos de cultura y medio ambiente de cada provincia, en Argentina, para saber por dónde pasar y por donde no, algo que hacemos también en cada país participante".



En cuanto a la relación que mantuvieron con los diferentes gobiernos argentinos, ya que empezaron con Cristina Kirchner y ahora está Mauricio Macri, Lavigne indicó que "se cambiaron muchas cosas a la hora de organizar el evento".



"El Dakar tiene un impacto directo a la economía del país. Siempre es positivo para las provincias, que en muchos casos impulsan la presencia del rally en sus territorios. Nosotros en Argentina nos sentimos como en casa", expresó Lavigne.