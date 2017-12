Cristina le apuntó a Macri como "jefe de la orquesta"

La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner consideró "absurdo" y de "disparate jurídico" el pedido de prisión preventiva dictado por el juez federal Claudio Bonadio por "traición a la patria" y "encubrimiento" en el atentado a la Amia.La exjefa de Estado acusó al presidente Macri de ser el "jefe de la orquesta" y al juez Claudio Bonadio de "ejecutar sus órdenes", para adoctrinar a los opositores a su gobierno.

"Violan el estado de Derecho y buscan provocar un daño personal y político a sus opositores para adoctrinarlos", sentenció, para agregar que "no hay causa, no hay motivos, no hay delito y Bonadio lo sabe y el presidente también".