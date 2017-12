Poder ser Juan Tonelli Presentación del libro "Poder Ser" en RosarioMartes 19 de diciembre | 19 hs. | Bar El Cairo, Santa Fe y Sarmiento

Siguiendo la tradición de los grandes maestros espirituales, Juan Tonelli aprovecha la seducción que despiertan las buenas historias para iluminar aspectos de nuestra vida que estaban ocultos. Ante la verdad el hombre suele responder con recelo, pero nadie se resiste a la narración de una historia de vida que, con sus dimensiones y personajes, nos hace reflexionar, cuestionar conductas y mandatos. De eso se trata este libro: de personas comunes con revelaciones extraordinarias.

Cada uno de los relatos busca despejar algún aspecto de nuestra vida que, por traumático, complejo o doloroso, no logramos abordar con calma y sensatez. Pero esos dolores que guardamos pueden condicionarnos, limitar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo sin que nos demos cuenta. Y al no tener conciencia, no nos permiten elegir.

Todo el tiempo nos comparamos con los otros, satisfacemos expectativas ajenas, deshabitamos el presente; siempre en la urgencia y el anhelo de lo que no tenemos. Este libro nos propone ser, nos invita a un encuentro con nosotros mismos y deja instalada una pregunta: ¿estamos viviendo como queremos?



Juan Tonelli tiene una singular formación que combina la academia, el deporte, el arte y el universo empresarial y político. La alta competencia marcó su vida, siendo campeón nacional de squash y entrenador de la selección argentina ganadora de múltiples medallas panamericanas. Egresó de la carrera de Ciencias Económicas (UBA) y obtuvo la medalla de oro del Instituto Nacional de Formación Política (Ministerio del Interior). Estudió Ciencias de la salud en EEUU, con el equipo del que surgió La Antidieta, el mayor bestseller de nutrición de toda la historia. Tiene una extensa carrera en el mundo empresario y diversas participaciones en el ámbito político. Desde hace 25 años, se ha dedicado a entender la complejidad del alma humana, formándose con filósofos, terapeutas, epistemólogos y líderes espirituales.



