Intimaron a 450 sindicatos a regularizar su situación 

El Gobierno dará a conocer en los próximos días una resolución que intima a unos 450 gremios a regularizar su situación bajo apercibimiento de ser excluidos del registro de asociaciones sindicales.



La resolución está dirigida a unos 450 sindicatos, de un total de 3.263, que deberían regularizar su situación en un plazo no mayor a 60 días, de acuerdo a las directivas que el presidente Mauricio Macri dictó al ministro de Trabajo Jorge Triaca.



La medida, que el Gobierno consensuó con la cúpula directiva de la CGT, se encuadra dentro del proyecto de reforma laboral que hasta el momento se encuentra trabada en el Senado y luego debería pasar a Diputados.



"Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales", determinaría textualmente la resolución en su primer punto, de acuerdo a lo publicado por un matutino porteño.



El mismo texto indica que deberá excluirse del registro "a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la ley 23.551".



En el sexto considerando de la resolución se indica que "la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos (...) por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho a integrar ese registro y por lo tanto debe ser dada de baja de dicho instrumento de control y publicidad".



A fines de octubre el presidente Mauricio Macri había cuestionado la cantidad de sindicatos existentes en el país al señalar que más de 3.000 se encuentra registrados, pero solo 600 firman paritarias anualmente.