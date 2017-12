¿Cómo vivir bien?: alimentación saludable en el verano

Todos quieren vivir de una manera que mejore su condición física. Más cuando llegan las épocas de calor del verano y se sienten agotados cada vez que llegan a casa. Por eso, hoy se darán unas recomendaciones de alimentos ideales para el verano, sin tener que cambiar mucho la rutina

¿Qué alimentos consumir durante el verano?

Antes de comenzar es necesario acotar aunque sea esta época, no se recomienda cambiar la alimentación drásticamente.

Para poder adaptarse al calor del verano, hay que tomar en consideración la deshidratación. Por cuanto, es necesario beber líquidos en abundancia. También se deben consumir alimentos frescos como frutas y verduras. La razón es que contienen vitaminas, minerales y agua, que hidratan tu organismo rápidamente.

No obstante, los alimentos por excelencia de todas las temporadas son los lácteos, carnes magras (bajas en grasa), cereales y quesos. Un ejemplo son los quesos en Argentina, estos son catalogados como una exquisitez. Además, tienen un campo primordial dentro de una alimentación balanceada.

Indistintamente de los alimentos que agregues a tu dieta, estos no deben faltar, ya que contienen componentes fundamentales para la buena nutrición, como hierro, calcio y proteínas.

Alimentos que se deben evitar durante el verano

Por más que gusten mucho, las grasas es algo que se debe evitar a toda costa. De hecho, es un alimento que los nutricionistas eliminan en cualquier época del año.

Otra recomendación es la disminución considerable de enlatados. No es necesario eliminarnos completamente, pero si se podrían considerar un extra de la dieta.

Para lograr tener una dieta saludable en los meses que conforman el verano, puedes plantear un menú, bien sea diario o semanal. De esta manera, tendrás la oportunidad de realizar la compra completa de los alimentos que vas a consumir.

Lo más importante es no repetir. Una dieta variada, rica en alimentos frescos no será tan difícil de seguir. Cabe recordar que cuando nos aburrimos de un mismo producto, es difícil volverlo a consumir. Además, cuando ya no tenemos que comer, optamos por comida que no es sana para nuestro organismo.

Conserva los alimentos correctamente

Recuerda que para que los alimentos estén frescos debes saber elegir. Un tips es comprar todo los alimentos que necesiten refrigeración, ya cuando te vayas a casa. Entre más tiempo estén fuera de la heladera, menos frescura y nutrientes tendrá.

La ubicación dentro de la heladera es importante si queremos alimentarnos con comida fresca y nutritiva. Como recomendación principal, se debe optar por almacenar la comida cocida en la parte superior. Mientras que los alimentos crudos se pueden guardar en la parte inferior. La razón es evitar que la contaminación de la comida.

Bajo ningún concepto se deben guardar los alimentos cocidos a temperatura ambiente o en el horno. En cuestión de horas, ya estará podrido. Tampoco se debe recalentar comida una y otra vez. Si los alimentos se encuentran congelados, puedes calentar solo la porción que vas a comer en el momento. Es mejor desechar lo que ha sobrado.

Recomendaciones a la hora de preparar la comida.

La higiene no solo es una recomendación, forma parte de una norma imperativa dentro de la cocina. Por ejemplo, lavar con agua potable todos los alimentos crudos es una buena alternativa. Por supuesto, el cocinero siempre debe lavarse las manos antes de tocar cualquier alimento es esencial para evitar enfermedades.

Otro aspecto a considerar es el uso de instrumentos de cocina. NUNCA se debe utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos cocidos y crudos. Debido a que se transmiten bacterias a través de estos. Una de las consecuencias más notables es la gastroenteritis, patología peligrosa en niños y ancianos.

Prepara tu comida para ir a la playa

Algunos tips para llevar comida a la playa y disfrutar así de unas merecidas vacaciones son:

La comida debe estar bien conservada, donde se mantengan a una buena temperatura. Evita en lo posible que los alimentos pierdan frío.

Los alimentos deben ser variados. La mayoría de los turistas cometen el error de llevar sándwiches a la playa. Siempre debemos recordar, que sea donde estemos nuestra alimentación debe ser rica en proteínas y minerales. Por ejemplo, puedes llevar alimentos como carne fría, pollo, huevo, tomate, lechuga.

Algunos alimentos ideales para este tipo de ambientes son las frutas, los yogures o las ensaladas debidamente conservadas en recipientes herméticos.