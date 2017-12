Macri analiza declarar el duelo nacional: los familiares mostraron su descontento 

El presidente Mauricio Macri analizaba declarar el duelo nacional para homenajear a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y así terminar de reconocer oficialmente y con contundencia el presunto fallecimiento, aunque los familiares ya se expresaron en contra de esa iniciativa y reclamaron su presencia en la Base Naval de Mar del Plata.



Luego de que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informara sobre la decisión de concluir la fase de búsqueda y rescate de la nave y los marinos, así como también de que se remarcara que a nivel oficial no creen que haya posibilidades de vida, la Casa Rosada evalúa cómo continuar el manejo de la situación.



"El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", señaló el portavoz de la fuerza en la conferencia de prensa de este sábado.



Ante este hecho, el Gobierno barajaba la posibilidad de declarar en las próximas horas tres días de duelo nacional para conmemorar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, lo que significará que la bandera nacional estará a media asta y se evitarán fiestas públicas y otro tipo de eventos.



Pese a que aún no está confirmada la declaración del duelo nacional, los familiares de los tripulantes ya manifestaron su descontento ante esa posibilidad.



"No queremos duelo; queremos a nuestra familia. No queremos ningún duelo, porque si se sigue con la búsqueda y el rescate, se sigue con la esperanza", expresaron los parientes de los tripulantes en declaraciones a la prensa desde la Base Naval de Mar del Plata.



Y agregaron: "La expectativa y la esperanza no las hemos perdido nunca. Estamos unidos para que continúen con la búsqueda y el rescate. Queremos que el presidente Macri se haga presente acá y nos dé una situación de una solución".