La Armada dio por finalizado el rescate: “No fue posible localizar el submarino”

La Armada Argentina dio una única conferencia de prensa hoy, que comenzó casi tres horas más tarde de lo anunciado. La noticia fue la menos esperada, a pesar de que era la más previsible: se seguirá buscando al submarino, pero no habrá rescate. “Se ha llegado al doble de tiempo de las posibilidades para poder rescatar a los tripulantes”, remarcó Enrique Balbi, el vocero de la Armada, que no dio nunca afirmaciones categóricas. Es decir, aún no se habla de 44 muertos.

El caso SAR – de “búsqueda y rescate” – se declaró a los pocos días de conocerse la desaparición del ARA San Juan. Tras dos semanas sin novedades; y la participación de 28 buques, 9 aeronaves, miles de personas y la tecnología más avanzada del mundo, no se encontró ninguna evidencia del submarino. Y el estado de búsqueda y rescate cambió: desde hoy, sólo se buscará y no habrá salvamento de personas.

Desde hoy, el área de búsqueda sigue barriéndose y la Armada, a través de Balbi, aseguró que se seguirá trabajando hasta localizar al submarino argentino. Desde ahora, el cambio será en el equipamiento y el personal que se destine a trabajar en la misión. Balbi también hizo hincapié en que no hay información secreta. “Desde el primer día, dijimos toda la información. Si bien en papel algunas cosas no las podemos contar, no hay nada clasificado ni secreto”.