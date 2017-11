Arranca en Rosario el torneo de polo acuático más importante de Sudamérica

Desde este miércoles 29 de noviembre al domingo 3 de diciembre se desarrollará en el natatorio del club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), en el predio del Parque Independencia, el 2º Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de Polo Acuático, competencia de la que participarán ocho entidades de Argentina, Brasil, Chile y Perú.

La ceremonia inaugural y presentación de todos los equipos participantes del torneo tendrá lugar el jueves 30, a las 19, en tanto la ceremonia de premiación será el domingo 3, a las 13.30, ambas en las instalaciones del club anfitrión.

El certamen corresponde a la categoría mayores y participan los clubes campeones en las ligas de Brasil, Chile y Perú, a los que se suman GER y Provincial, del ámbito local, Regatas (Santa Fe), Centro de Actividades Acuáticas Moreno (Moreno-BsAs) y Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal). Entre todos pugnarán por consagrarse como el mejor equipo de Sudamérica en la temporada 2017.

El torneo está organizado en dos zonas y las competencias tendrán lugar de 18 a 22. En la zona A están Provincial, Regatas (Santa Fe), Botafogo (Brasil) y Unión Morro (Chile), en tanto en la zona B la integran GER, Moreno, Suterh y Regatas (Lima-Perú).

El año anterior, el evento se realizó en Río de Janeiro y el campeón fue Botafogo seguido por Abda, ambos de Brasil. El tercer puesto lo ocupó GER y el cuarto Regatas Santa Fe. El certamen internacional es organizado por la Confederación Sudamericana de Natación, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la Federación Rosario de Natación.

Precios de las entradas

- Miércoles, jueves y viernes: $ 50.- Sábado y domingo: $ 100.- Abono Torneo Completo: $ 250.- Jugadores Federados Sub 14 y 16: $ 150.- Jugadores Federados Sub 12: Gratis- Menores de 8 años: GratisCronograma de partidos

Miércoles 29

• 17.00 Botafogo vs Unión Morro• 18.15 Regatas Santa Fe vs Provincial• 19.30 Sutheh vs Regatas Lima• 20.45 GER vs Moreno

Jueves 30

• 16.30 Provincial vs Unión Morro • 17.45 Botafogo vs Regatas Santa Fe • 19.00 Ceremonia Inaugural• 19.30 Moreno vs Regatas Lima• 20.45 Suterh vs GER

Viernes 1

• 17.00 Botafogo vs Provincial• 18.15 Regatas Santa Fe vs Unión Morro• 19.30 Suterh vs Moreno• 20.45 GER vs Regatas Lima

Sábado 2

• 16.45 4º A vs. 3º B• 18.00 3º A vs. 4º B• 19.15 1º A vs. 2º B• 20.30 2º A vs. 1º B

Domingo 3

• 08.30 P 13 vs. P 14 7º – 8º• 09.45 G 13 vs. G 14 5º – 6º• 11.00 P 15 vs. G 16 Bronce• 12.15 G 15 vs. G 16 Oro• 13.30 Ceremonia de Premiación