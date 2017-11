Se lanza un nuevo mercado online, 100% rosarino

“Los consumidores online de Rosario prefieren realizar sus compras electrónicas cuando el negocio o la persona que ofrece el producto se encuentra en la misma ciudad que ellos, y eso es un diferencial competitivo que no está siendo explotado por los emprendedores locales. Del otro lado, tenemos muchos negocios que, o bien no se animan a volcarse a la venta por Internet, o bien no cuentan con el dinero o el conocimiento para hacerlo”, explica Walter Leonhard, desarrollador de Rosario.Digital, la plataforma que busca que negocios rosarinos de todos los tamaños ofrezcan sus bienes y servicios a través de su web, ingresando así a una industria que en 2016 facturó 102.700 millones de pesos.

La clave de esta nueva propuesta es la de unir a personas, en un espacio virtual amigable, confiable, accesible y seguro. “Rosario.Digital busca resolver la necesidad del comerciante de ofrecer sus productos online, un paso que muchos aún son reticentes a dar, al mismo tiempo que evita que el potencial cliente deba adquirir productos en Buenos Aires, como pasa hoy en la mayoría de los casos, evitando así gastos de envíos y demoras en la entrega de los productos”, enumera Leonhard sobre los beneficios.

En cuanto al modelo de negocios, Rosario.Digital se mantendrá con comisiones mínimas por cada venta realizada, además de los ingresos por publicidad. Sus creadores prevén que uno de sus desafíos será el convencer a los pequeños y medianos empresarios de la necesidad impostergable de vender online, por lo que piensan acompañar su lanzamiento con una estrategia de concientización, y en ese sentido ya han generado acercamientos con instituciones públicas y privadas.

“En unos años queremos que Rosario.Digital se transforme en el lugar donde todos los negocios de Rosario y alrededores que quieran vender online, lo hagan. La innovación de esta plataforma está en el hecho de que entendemos la lógica de la ciudad. La pensamos localmente, para actual localmente”, concluye Leonhard.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de pre-inscripción y asesoramiento para que los emprendedores se sumen.