El Roberto Fontanarrosa celebra en noviembre el mes de la música

En el mes de la música y conel músico franco argentino Jorge Migoya presentará su nuevo disco el, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080)Jorge Migoya presenta sus nuevas canciones, temas originales que proponen un personal acercamiento al lenguaje del jazz, junto a Fermín Suárez en bajo y Julián Ribero en batería.El ex líder de Síntesis- mítica banda de rock progresivo local - nació en Rosario y desde 1979 está radicado en París, donde ha desarrollado una intensa actividad musical. Como arreglador, ha trabajado junto a Gustavo Beytelman, el cuarteto Cedrón y Bernardette Lafont, entre otros. Ha escrito música para teatro y, liderando sus grupos, ha realizado conciertos en distintos países europeos y africanos. En 1990, en ocasión de una gira por Argentina, grabó su primer disco “Elefantes” editado por el sello Melopea, producido por Litto Nebbia y reeditado en CD en el año 2013 por el sello rosarino BlueArt, que ha publicado además otros títulos como “Otros vientos”, “Casi solo(s)”, “Aquí me pongo a cantar” y “Síntesis”.Cuando el alba es un disco de jazz contemporáneo realizado por Jorge Migoya Trío. Los diez temas que integran Cuando el alba fueron compuestos por Migoya (piano, clarinete y arreglos), César Franov (bajo), Pablo Dawidowicz (batería) y Annabel de Courson (invitada / bandoneón en tema 10). El álbum, editado por Blue Art Records, fue realizado con el apoyo de Espacio Santafesino, Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe en su convocatoria 2017.Rosario Rima articula los grupos under del género y los talleres de Rap que se dictan en los distritos de la ciudad. El encuentro se realizará en la Plaza Montenegro (San Martín y San Juan), el, y contará con la participación de integrantes de los talleres realizados durante el año en Parque del Mercado, La Estación, Club Infantil Oroño, Casa de la Cultura y Las Flores Este; de los Distritos Sur y Sudoeste.La actividad se realizará en el espacio público de la plaza para que los rosarinos puedan conocer, con entrada gratuita, el contenido artístico desarrollado por estos talleres durante el ciclo 2017. Además se llevará a cabo la competencia anual Flowtality, un certamen que se desarrolla desde hace un tiempo en formato escenario y con reconocidas personalidades del género como jurado: Skore, productor y activista de Hip Hop que presenta 348 Studio; JV, rapero y productor de Los Ángeles REC; y Malk, uno de los raperos de la más vieja escuela que tiene Rosario. El certamen ofrecerá un premio sorpresa para el ganador. La jornada cerrará con la presentación de los shows de Sanctus, Shadows y Gotham Freaks.El, Juan Iriarte (cantante y compositor) presenta su disco Gallo Negro; interpretado junto a Las cuerdas del más allá; formación integrada por Martín Tessa, Javier Ramírez, Julián Cicerchia y Germán Ruiz Díaz en guitarras y Mariano Sayago en contrabajo.Gallo Negro es un compilado de tangos, milongas y valses escritos por Juan Iriarte con arreglos de Martín Tessa. La agrupación surgida en Rosario en 2013 con la idea de producir tango hoy desde el interior del país, asume el desafío de interpretar temas propios y esta búsqueda se expresa en las letras, la música y la instrumentación de un disco que se caracteriza por la calidad y autenticidad de su lenguaje. Un proyecto que corona el objetivo de aportar a la renovación del repertorio del tango desde una perspectiva artística que valoriza la identidad rosarina.La entrada es libre y gratuita.Eldos orquestas de la zona norte y oeste de nuestra ciudad, “Escuela Orquesta Unión y Esperanza” y “Escuela Orquesta San Juan Diego”, se unen para brindar un concierto de cierre del ciclo lectivo 2017. El concierto se realizará a partir de las, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080), con entrada gratuita.Ambas orquestas dependen del Programa “Orquestas y Coros” del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y repasarán obras de su repertorio latinoamericano, popular, clásico e infantil.Se invita a la comunidad a acompañar a niños y jóvenes que apuestan a un futuro de inclusión y calidad, a través de su propuesta musical.Acompañan el evento el Programa Orquestas y Coros, el Centro Cultural Fontanarrosa y Grupo Asegurador La Segunda.