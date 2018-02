FIFAgate: Cristina Kirchner se desligó de los sobornos del Fútbol para Todos

Cristina Fernández de Kirchner salió a desligarse del escándalo por el pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas en el Fútbol para Todos, tal como contó el empresario Alejandro Burzaco en un tribunal en Nueva York, en el marco de la FIFAgate.



La actual senadora nacional de Unidad Ciudadana salió a desligarse del tema mediante las redes sociales y tomó distancia, luego de que su nombre aparezca en la declaración del ex CEO de Torneos en el juicio. Aprovechó para hablar en contra de los medios de comunicación y del Poder Judicial.



"Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría. Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos", escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.



Burzaco contó ayer en el tribunal que se utilizaban apodos para identificar a los beneficiarios de los sobornos y el pago para los funcionarios del gobierno kirchnerista se hacían con el nombre de "Cristina", sin embargo, el empresario dijo que no hubo pago de coimas a la ex presidente.