Argentina presente en el mayor evento de promoción online en China

Argentina continúa cosechando los frutos de su unión con Alibaba, celebrada formalmente en mayo de este año con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) como resultado de las gestiones realizadas de manera conjunta por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y el gigante de comercio electrónico. A partir de las 00hs del 11 de noviembre en Alibaba.com se celebró el Single"s Day, lo que en otros mercados se conoce como Black Friday por el nivel de tráfico que convoca, y las acciones de promoción en el marco de la fecha alcanzaron las 170 millones de vistas.



Durante 24hs, el gigante asiático del comercio electrónico dedicó una landing page a la difusión de todos los productos argentinos que se comercializan de manera online para el mercado chino, que incluyó un spot publicitario desarrollado para tal fin. En la misma fecha, además, se inauguró la "Official Argentine Wine Flagship Store", tienda insignia impulsada por la AAICI en conjunto con el Ministerio de Agroindustria y Wines of Argentina (WOFA). Esto permitió que para las 4 de la mañana del 11 de noviembre ya se registraran ventas de 1.6 millones de camarones rojos argentinos.



Además, en el marco del Single"s Day, el Embajador argentino en China, Diego Guelar, acompañado por su esposa, Viviana Fontanini, repartieron langostinos argentinos que consumidores chinos habían comprado la noche anterior. El hashtag que acompañó la acción (#El Embajador te Invita a comer) tuvo más de 11 millones de impresiones.



El 4 de noviembre pasado, además, se había celebrado en la Embajada Argentina en Pekín el World Gourmet Celebration, que tuvo un live broadcast en las plataformas B2C del grupo Alibaba donde recibió 5.8 millones de vistas (equivale a un 13% de la población total de Argentina) e hizo foco en la identidad cultural del país. También estuvo precedido por la promoción on-line de productos argentinos en las plataformas B2C que alcanzaron los 46 millones de vistas. Las interacciones (reenvíos, comentarios, me gusta) entre las plataformas de transmisión en vivo superaron los 51 millones.



Los próximos pasos del trabajo en conjunto con Alibaba tendrán el objetivo de abrir el primer "pabellón latinoamericano" en el sitio, aumentar la presencia de productos disponibles en T-Mall y diversificar la oferta de productos por fuera de lo que se promocionó este año (carnes, vinos y mariscos). Para esto, la AAICI está coordinando rondas inversas de negocios con importadores chinos que comercializan sus productos en plataformas B2C.



Otras fechas de promoción importantes serán el Día Mundial del Malbec (abril) y el Día Nacional Argentino (mayo). También se llevarán adelante campañas de marketing digital durante todo el año para aumentar la visibilidad y atraer más tráfico al sitio.