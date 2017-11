El Summer Pack es una propuesta de lifestyle pensada por el Hotel Wyndham Nordelta para vivir un verano distinto, sin tener que recorrer muchos kilómetros, o como una escapada de la rutina. El paquete se ofrece según cantidad de días en 03 ó 05 noches de alojamiento en los que el huésped disfrutará de nuestros mejores servicios.

Desde las habitaciones, de estilo moderno, vista a la Bahía, conectividad con Netflix y un completo baño con hidromasaje. Pasando por experiencias gourmet en nuestro restaurante ROOT o un momento fusión peruano japonés en SIPAN. Para sentir el verano, los huéspedes podrán disfrutar de nuestra pileta descubierta, rodeada de un deck con vista, reposeras, pool bar y con agradable música para disfrutar.

Entre las novedades, el huésped podrá disfrutar de nuestro renovado W SPA y su especial circuito de aguas con piscina climatizada in/out, sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa, terraza con solárium y vista panorámica a Nordelta. El spa, está reformado con nueva decoración y carta de tratamientos y servicios que el visitante podrá sumar al paquete.

Para seguir sumando vivencias, quienes reserven el Summer Pack tendrán incluído un paseo en lancha por el Delta del Tigre, siendo un momento para conectarse con la naturaleza, además del bus turístico de Tigre para recorrer los lugares más emblemáticos del municipio. Los que elijan el paquete de 05 noches podrán disfrutar del Parque Aéreo Euca Tigre para desafiar su adrenalina.

¿Qué incluye la propuesta Summer Pack?

Summer Pack 3 noches:

● 3 Noches de alojamiento en Habitación Doble Deluxe con vista a la Bahía Grande de Nordelta.

● Desayuno Buffet

● 2 Welcome Drink

● Selección de tapeo de nuestro chef + 1 cocktail por persona en Root Restaurante.

● 1 Almuerzo en Sipan: Menú Mediodía Fusión (a)

● 2 accesos al circuito de aguas de W Spa de 2 hs de duración.

● 1 Paseo en Lancha por el Delta + Bus Turístico Tigre (b)

● Acceso a piscina descubierta y solárium.

● Free wi fi / Gym 24hs.

AR$ 14.300 final.

Summer Pack 5 noches:

● 5 Noches de alojamiento en Habitación Doble Deluxe con vista a la Bahía Grande de Nordelta.

● Desayuno buffet

● 2 Welcome Drink

● 1 almuerzo o cena en Root Restaurante.

● 1 Almuerzo en Sipan: Menú Mediodía Fusión (a)

● 1 Té del Delta

● 2 Accesos al circuito de aguas de W Spa de 2 hs de duración.

● 1 Paseo en Lancha por el Delta + Bus Turístico Tigre (b)

● 2 Entradas al Parque Aéreo Euca Tigre (3 hs de juego).

● Acceso a piscina descubierta y solárium.

● Free wi fi / Gym 24hs.

AR$ 23.200 final.

Condiciones:

Precios en base doble expresados en pesos argentinos, incluyen IVA. Sujeto a disponibilidad y de cupo limitado. Requiere reserva previa. Paquetes válidos del 01/11/17 al 31/03/18. No acumulable con otras promociones. No válido para grupos de más de 9 habitaciones. Valet parking no incluido. (a) Disponible para ser utilizado de Miércoles a Viernes en Sipan. (b) No incluye traslado a la Estación fluvial, centro de tigre.