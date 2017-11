Verano para todos los gustos: cuánto costará vacacionar en Mardel, Brasil y Chile

Falta poco para el verano y muchos ya están haciendo sus planes para ver a dónde se podrán escapar en sus vacaciones. A la hora de comparar precios, y a pesar que el dólar se mantiene estable, sigue siendo más económico vacacionar en la Argentina. De Mar del Plata a Brasil, todas las opciones.

Mar del Plata sigue siendo uno de los destinos preferidos.

Según un relevamiento realizado por el sitio AlquilerArgentina.com, una familia conformada por dos adultos y dos menores, gastará unos $ 12.700 en hospedaje y traslado por una semana de vacaciones.

Sin embargo, si el destino elegido es Florianópolis, en Brasil, se necesitarán unos $ 24.700: es decir el doble, más un viaje de 24 horas de auto. Si se busca la comodidad del avión, la cifra se eleva a $ 45.000.

Viña del Mar, en Chile, es otro de los destinos cercanos preferidos por los argentinos. Allí una familia puede vacacionar por $ 26.000 viajando 20 horas auto y por un promedio de $ 43.000, si lo hace en avión.

Trasladarse a Viña del Mar requerirá más de 20 horas en auto.

No es menor considerar el tiempo de viaje en auto o en ómnibus, dado que si los niños son pequeños, quizás se impacienten y no toleren tantas horas en la ruta. Por eso aunque destinos como Viña del Mar o Florianópolis puedan resultar atractivos, no está mal tener en cuenta estas cuestiones que pueden generar más de un dolor de cabeza.

Claro que distinto es el panorama si se trata de una pareja, donde los costos disminuyen considerablemente y las necesidades se flexibilizan en pos de llegar al destino anhelado.

Eric Barbero, co fundador de AlquilerArgentina.com anticipa una buena temporada para el sector. “Esperamos que sea claramente superior a la anterior, vemos a la fecha un aumento de visitas y reservas que apoyan este deseo de toda la gente que trabaja en turismo. Luego de las elecciones, las consultas han aumentado un 45%, como si un escenario conocido diera la tranquilidad a los turistas para pensar en vacaciones", indicó. "Si bien el atraso cambiario no es un escenario que favorezca al turismo interno precisamente, se estima un dólar más alto, cercano a los $18,60 para el verano".