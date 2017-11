Italia: el seleccionado “Azzurro” se perderá la cita ecuménica en Rusia

MILÁN.- Unos sufren. Otros no pueden creerlo. Después de 60 años, Italia no irá a un Mundial de fútbol al empatar 0 a 0 con Suecia en el partido revancha del repechaje europeo, después de haber perdido 1-0 en el duelo de ida. El conjunto “Azzurro”, cuatro veces campeón del mundo, no se perdía una cita mundialista desde el torneo de Suecia en 1958. Su otra ausencia fue en 1930, en el primer Mundial disputado en Uruguay, por motivos políticos.

De esta manera, el seleccionado italiano, que no había superado la primera ronda ni en Sudáfrica 2010 y ni en Brasil 2014, será el único de los campeones del mundo que no estará en Rusia 2018.

Para Suecia, la clasificación tiene mucho mérito, después de haber sorteado el denominado “grupo de la muerte” junto a Francia y Holanda y ahora eliminar a los campeones de 2006. Será la duodécima intervención de Suecia, que llegó a la final en el Mundial en 1958 y fue tercero en Estados Unidos 1994.

Con Suecia hay 29 de las 32 selecciones con su cupo asegurado y sólo restan definirse los choques Perú-Nueva Zelanda, Australia-Honduras e Irlanda-Dinamarca.

“No lo siento personalmente por mí, sino por todo el equipo y por todo el país”, se lamentó Gianluigi Buffon, que a sus 39 años buscaba el récord de disputar su sexto Mundial. El arquero de Juventus, que anunció su retiro del seleccionado, calificó la eliminación como una “catástrofe” durante una entrevista entre lágrimas que dio a la televisión apenas terminado el partido. “Lo sentimos mucho, hemos fracasado. Me duele mucho que mi último partido oficial coincida con la no clasificación para el Mundial”, agregó.

En un estadio San Siro colmado y en estado de ebullición, el conjunto dirigido por Gian Paolo Ventura volvió a defraudar a los “tifosi”, que esperaron por un gol salvador que nunca llegó. Ni siquiera el polémico arbitraje de Mateu Lahoz ayudó a Italia, que vio como el español no sancionó un penal paraSuecia por mano de Andrea Barzagli. Los últimos minutos fueron de pura tensión, con Italia desesperada por el gol y su rival defendiendo con 11 jugadores en el área. La imagen de Buffon yendo a buscar el último córner reflejó a la perfección lo que fue el ataque de Italia. El último disparo de Alessandro Florenzi se fue alto y con él se murieron las últimas esperanzas de los italianos.

Antes de este repechaje, Italia arrastraba varios meses de mal juego, con una contundente derrota 3-0 ante España, una victoria con lo justo ante la débil Israel y un pobre empate 1-1 ante Macedonia, un rival de tercera categoría.

La eliminación provocó títulos muy duros por parte de la prensa. “Italia, este es el Apocalipsis. ¡Estamos fuera del Mundial!”, tituló el diario “LaGazzetta dello Sport” en su edición online, con una foto de tres jugadores caídos tras el empate. “Italia fuera del Mundial. No sucedía desde 1958, lágrimas azzurra”, dijo “La Reppublica”.

“Tuttosport”, por su parte, eligió poner en su portada “Maldito 0-0 en San Siro. Italia fuera del Mundial” con una foto de varios futbolistas lamentando el resultado y la leyenda: “Todos a casa”.