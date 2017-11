Avianca: inauguramos los vuelos desde Rosario

“Queremos hacer las cosas de manera organizada. El 21 de noviembre inauguraremos los vuelos desde Rosario, que buscan solucionar la falta de viajes a Aeroparque que se fue agudizando en los últimos años.

Si nos fijamos en los 90, llegó a haber un total de 10 vuelos diarios Rosario-Aeroparque, mientras que hasta el año pasado sólo había uno. La gente se había olvidado de lo que era ir y volver de Buenos Aires en el día”, señaló Hugo Díaz, gerente comercial de Avianca en la presentación a la prensa en el Hotel Ross Tower.

Directivos de la colombiana Avianca que pasaron por Rosario para presentar sus vuelos de cabotaje, que unirán Fisherton con distintos puntos del país. A partir del 21 de noviembre comenzarán a funcionar los servicios Buenos Aires - Rosario, y el 28 de noviembre iniciarán también los vuelos hacia Mar del Plata. Con motivo del desembarco, la compañía lanzó una oferta promoción de precios para ambos destinos con una disponibilidad de 3.000 pasajes cada uno hasta agotar stock.

Desde el aeropuerto de Fisherton se podrá volar hacia Aeroparque con una doble frecuencia diaria, todos los días de la semana, y una duración de viaje de alrededor de una hora. El primer vuelo parte a las 9.30hs y el segundo a las 20.15hs; los regresos, de Aeroparque a Fisherton, parten a las 8.00hs y a las 18.45hs. El precio del pasaje a Aeroparque con la vigencia de la promoción es de $409 + impuestos, lo que significaría un precio final de $582 por tramo.

Por su parte, los vuelos a Mar del Plata contarán con una única frecuencia diaria que saldrá 9.30hs, con escala en Buenos Aires y seguirá hacia la ciudad costera, con una duración total de alrededor de tres horas de viaje. El precio del pasaje a “La Feliz” costará, hasta agotar los 3.000 pasajes de promoción, $1.015 + impuestos, con un precio final cercano a los $1300, por tramo

“Somos muy agresivos con las promociones, si la persona tiene el tiempo de comprar los pasajes una o dos semanas antes seguramente podrá encontrar precios muy cercanos al que estamos ofreciendo de lanzamiento”. Desde la empresa se resaltó la diferencia entre estos vuelos de cabotaje y los denominados “low cost”. “El servicio es completamente distinto, nosotros ofrecemos comida y bebida a bordo, tenemos butacas más confortables y con más espacio entre una y otra, no cobramos un adicional por equipaje, brindamos la posibilidad de realizar el check-in desde el celular para no perder tiempo, y permitimos el embarque hasta una hora antes del viaje; lapso que desciende a 35 minutos si es que no se despacha equipaje”, destacó Díaz.

Avianca estrena en el país una flota de 12 aeronaves ATR 72-600completamente nuevas provenientes de Toulouse, Francia. Sin embargo es de esperarse que se sumen nuevas unidades a la flota ya que la empresa espera alcanzar en el corto plazo una frecuencia de ocho vuelos diarios hacia Bs. As., dos de los cuales llegarían a Ezeiza.

A su vez, es cuestión de tiempo que se sumen nuevas rutas dentro del país. Según indicó Hugo Díaz, el lanzamiento de los vuelos a Villa Gesell es inminente, y más adelante también esperan llegar a Córdoba y Tucumán.