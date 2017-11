Messi presentó la pelota que se usará en el Mundial de Rusia 

Después de la Jabulani (2010) y la Brazuca (2014), la Telstar 18: no es el nombre de un coche ni el de un satélite, sino el del balón oficial del Mundial-2018, presentado este jueves en Moscú en medio de un espectáculo musical y luminoso, del que participó el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y otros integrantes del plantel albiceleste.



En un auditorio transformado en una discoteca, al son de eléctricos ritmos tecno, todos los ojos estaban dirigidos al esférico que será fuente de pasiones en el próximo Mundial (14 junio - 15 julio).



De color predominante blanco, con figuras geométricas negras que le confieren un aire retro, la Telstar-18 de Adidas tendrá la misión de escapar a las críticas que recibieron sus antecesores, especialmente por su ligereza.



La estrella argentina Leo Messi fue uno de los asistentes a la presentación.



"Me gusta el diseño, los colores, y me gustaría probarlo en el terreno de juego", señaló Messi ante los periodistas La Telstar 18 sucede a la Brazuca brasileño, a la Jabulani de Sudáfrica y a la Teamgeist alemán (2006).



Telstar es la abreviación de "estrella de la television".



Un nombre que ya fue utilizado en los Mundiales de 1970 y 1974, los años dorados de Pelé y Beckenbauer.



En aquellos Mundiales las franjas negras sobre fondo blanco tenían por misión mejorar la visibilidad de la pelota en una época en que las televisiones sólo emitían en blanco y negro.