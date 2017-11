Víctor Hugo Morales se quejó en C5N porque el Grupo Indalo no paga los sueldos

El Diario, el noticiero que conduce Víctor Hugo Morales en C5N tuvo un comienzo distinto esta tarde. Lejos de ir directo a lo acontecido en el día en materia informativa, el periodista uruguayo comenzó leyendo un comunicado de la Asamblea de trabajadores del canal, en el que se expresaba su preocupación y rechazo por la propuesta de pago fraccionado de los sueldos que les hizo el Grupo Indalo.

"Quisiera comenzar el programa de mil maneras diferentes a esta, pero los trabajadores de C5N han resuelto por mayoría declararse en estado de asamblea permanente, con realización de dos asambleas diarias, hasta que se regularice el pago de los sueldos correspondientes al mes de octubre de 2017", comenzó Morales. "Esto va por mi cuenta: no se puede cobrar el sueldo en dos veces, no es un práctica que corresponda y no es justo, porque acá se trabaja muy duro".

Luego, el relator siguió leyendo el comunicado: "Rechazamos la propuesta de pago fraccionado que comunicó la empresa al Sindicato. Nos solidarizamos con el resto de los compañeros de Grupo Indalo que atraviesan desde hace meses situaciones similares. No descartamos realizar un paro total de actividades. Lo impide ahora la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exigimos a las autoridades del canal que garanticen el normal cobro de los haberes y su funcionamiento".

"Menos no se puede pedir. Y por supuesto, acompaño a mis compañeros en la asamblea, que están muy tensos. Y es algo absolutamente comprensible", aseguró Morales. "Al volver sobre el tema, también quiero decir que aquí hay responsabilidades que no solamente tienen que ver con la empresa, mientras nos preguntamos quién es la empresa... Porque los rumores que se vendió, que no se vendió son tantos", dijo sobre la intención del fondo de inversión OP Investments -con el financista Ignacio Jorge Rosner a la cabeza- de comprarle a Cristóbal López el Grupo Indalo.

Finalmente, Morales apuntó al Gobierno nacional en su exposición: "Hay mucha gente que goza con esto, como la gente del Gobierno. Pero de eso vamos a hablar más adelante".

Desde hace semanas, Marcelo Tinelli viene haciendo referencias a la crisis que se vive dentro de la productora que fundó, Ideas del Sur, y que desde el año pasado pertenece íntegramente al Grupo Indalo. De hecho, LA NACION pudo saber que al conductor de ShowMatch se le adeudan cuatro meses de sueldo y que la realización del "Bailando por un sueño" enfrenta problemas graves de financiación.