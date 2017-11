Maradona firmó un nuevo contrato en Venezuela

Diego Maradona firmó anoche un contrato para comentar el mundial de fútbol de Rusia 2018 para la cadena venezolana Telesur, tras lo cual fue recibido por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, como si fuera un miembro de su gabinete de gobierno.



"Hoy tenemos la visita de un gran amigo de Venezuela, un gran compañero, se trata del pibe de oro, el gran Diego Armando Maradona. Bienvenido...", dijo Maduro luego de invitarlo a una sesión con gobernadores oficialistas en la que habló sobre la necesidad de cubrir las expectativas del pueblo a todo nivel.



El mandatario señaló que Maradona había firmado con Telesur para una serie de nuevos programas desde Rusia que se llamarán "De la mano del 10", con motivo del Mundial del próximo año, citó la agencia alemana de noticias DPA.



La alianza entre Telesur y Maradona no es nueva: en el mundial de Brasil 2014, Diego analizó cada partido y cada jugada en el programa "De Zurda".



"Me gusta ser altruista y ser altruista en política sirve", sostuvo Maradona mirando fijo a Maduro, en relación a sus años de jugador y relacionándolo con el mundo de la política.



El ex capitán de la selección argentina siempre se declaró ferviente admirador del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez y de la causa bolivariana.