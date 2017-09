Apple presentó tres nuevos iPhone: el X, el 8 y el 8 plus 

Apple presentó el martes tres nuevos modelos de iPhone, entre ellos el muy esperado iPhone "X" para celebrar el décimo aniversario de su línea de smartphones, con capacidad para desbloquearse con reconocimiento facial y otras refinadas funciones.



El modelo, más rápido y potente que los otros tipos de IPhone, "allanará el camino para la tecnología en la próxima década" y constituye "el mayor avance desde el IPhone original" lanzado en 2007, dijo el presidente del grupo, Tim Cook, durante una presentación en su nueva sede de Cupertino, al sur de San Francisco.



El iPhone "X" presenta una nueva fisonomía: no tendrá ya el famoso botón redondo de "Home" que habitualmente esta situado en la base de la pantalla, que ahora ocupa toda la parte delantera del teléfono.



Como esperaban los analistas este dispositivo cuenta con una pantalla OLED, que ofrece una imagen más nítida y contrastada que la estándar de LCD.



La otra novedad es que este teléfono se desbloqueará mediante reconocimiento facial.



Esta "bloqueado hasta que tú lo miras y te reconoce", indicó Phil Schiller, uno de los ejecutivos del grupo en el escenario del Teatro Steve Jobs.



Este sistema de reconocimiento por los rasgos de la cara "es el futuro" del desbloqueo de iPhone, añadió.



El identificador de rostro ("Face ID") utiliza sensores y una cámara de foto que permite conocer los rasgos en tres dimensiones.



Los aficionados tendrán que desembolsar 999 dólares por el modelo de iPhone "X", pero deberán esperar al 27 de octubre para hacer los pedidos, antes de las entregas que empezarán el 3 de noviembre, precisaron los ejecutivos del gigante tecnológico.



Había habido persistentes rumores que hablaban desde hace varias semanas de una tardía disponibilidad del modelo, debido al retraso de fabricación en Asia.



El iPhone "X" es "verdaderamente una maravilla de ingeniería sobre todo comparado al 7 y al 8. Y no es una simple copia de los modelos competidores", reaccionó el analista Patrick Moorhead en una nota, afirmando que con un precio de 999 dólares como costo de entrada "habrá largas filas" para comprarlo.



En el mercado de valores la acción de Apple se movió un poco, al caer 0,45% a 160,73 dólares hasta las 19H40 GMT.



Desde su lanzamiento en 2007, el iPhone ha revolucionado el sector y ha vendido ya más de 1.200 millones de ejemplares.



Apple ha vuelto a vender más de 40 millones de iPhone entre abril y junio, pero las ventas muestran estancamiento.



Como se esperaba Apple también develó otros dos modelos de iPhone, denominados iPhone 8 y iPhone 8 Plus, disponibles a partir del 22 de septiembre en 699 y 799 dólares, respectivamente.

