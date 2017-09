"Hay que permitir el acceso a una expresión cultural importante"

“La idea es extender experiencias que ya realiza la municipalidad de Rosario, que permite el acceso a diversas disciplinas como el cine, el teatro, la música. El fútbol no deja de ser una de las expresiones culturales más importantes; entonces hay que extender esas experiencias a las trasmisiones de partidos de fútbol” expresó Toniolli al aire en Cadena Oh!

“Llega en un momento donde evidentemente se cruza con la discusión en torno al precio de fútbol para todos y las dificultades de acceder a las trasmisiones. Pero también excede las trasmisiones, para poder utilizar los espacios públicos” señaló.

“Nosotros lo analizamos, no hay a priori ningún tipo de inconvenientes, de hecho es la misma lógica que sigue para cualquier otro emprendimiento. Técnicamente no está prohibido, pero sí retrasmitir en alguna plataforma digital. Pero si se compra el pack, no creo que haya problemas” planteó el entrevistado ante la pregunta de si la propuesta no estaría prohibida.

“En el ámbito legislativo se deberá evaluar si es posible esto y está bueno si se puede discutir públicamente. Ahí vamos a ver en todo caso el tenor y la magnitud de la restricción en el acceso a algo que es tan propio de los argentinos” apuntó.

“Hay una mirada muy perversa que tiene el gobierno nacional respecto a los derechos más básicos. Pero esto es un intento desde lo municipal de poder acercar el fútbol a la gente. No es algo ajeno a nuestra vida cotidiana ni esconder”.

“Sí puede que haya que tener en cuenta las cuestiones de seguridad. Sabemos que hay altos niveles de violencia. Hay que discutir qué es primero, si el huevo o la gallina, si el Estado no pueda generar instancias en que se logre la convivencia” finalizó.