MM: "Si alguno no se preocupa, ésto no va andar"

El presidente Mauricio Macri advirtió este martes que si no hay preocupación por bajar el déficit fiscal, la economía "no va andar".



"Si alguno no se preocupa porque vaya bajando el déficit fiscal, ésto no va andar", sostuvo el Jefe de Estado al encabezar en Casa de Gobierno la firma del acuerdo sectorial para la promoción de la biotecnología.



Asimismo, Macri elogió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: "Está muy bien la labor que hace", dijo.



El presidente Mauricio Macri encabezó desde las 8:30 una reunión del Gabinete Nacional en la Casa Rosada.