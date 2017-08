Lifschitz en las finales de la edición 2017 del Santa Fe Juega

Lifschitz dio inicio a las finales de la edición 2017 del Santa Fe Juega Arrancaron este viernes y continúan este sábado, reuniendo a 800 jóvenes que participan en 16 disciplinas deportivas.

El programa provincial Santa Fe Juega, que en esta edición tiene 168 mil participantes de más de 300 localidades, comenzó a definir los equipos de las distintas disciplinas y categorías que participarán en los Juegos Nacionales Evita 2017.

La segunda de cinco finales provinciales comenzó este viernes y continúa este sábado en la ciudad de Rosario, reuniendo a 800 jóvenes representantes de los deportes federados.

“Esta es una competencia que nació hace unos años y fue creciendo edición tras edición. Aquí ganan todos, los 168 mil jóvenes que participaron, todos ganaron algo: nuevos amigos, conocer otros lugares, y aprender cosas nuevas”, señaló el gobernador Miguel Lifschitz al presidir el acto de apertura que tuvo lugar en el Complejo Municipal Belgrano Centro.

“Este es un gran esfuerzo que hace el gobierno de Santa Fe, porque estamos convencidos de la importancia del deporte, algo fundamental para la formación de los jóvenes, la integración social, y la educación, por eso impulsamos Santa Fe Juega, y porque queremos integrar la provincia, y destacarnos en el país por nuestros deportistas”, indicó el gobernador.

Del acto participaron, también, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, y el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, entre otros.

DISTINTAS DISCIPLINAS

En esta oportunidad, los equipos y deportistas de las cinco regiones que atravesaron las instancias locales, departamentales y regionales participarán en las siguientes disciplinas: acuatlón, canotaje, ciclismo, esgrima, gimnasia artística y rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, nado sincronizado, patín artístico, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa y voley de playa.

Las finales provinciales comenzaron en Rafaela el miércoles 16 y jueves 17 de agosto por con las disciplinas de básquet 3x3 (femenino y masculino) sub 14 y 16, Fútbol 7 (femenino) sub 14 y 16, y handball (femenino y masculino) sub 16.

NÚMEROS

El programa provincial Santa Fe Juega, implementado por los ministerios de Desarrollo Social, de Innovación y Cultura y de Educación, está orientado a jóvenes de 11 a 18 años y en 2017 tiene un total de 168.000 participantes pertenecientes a más de 300 localidades, lo que implica que casi todas la localidades santafesinas participan del programa y que un 35,37% de la población -entre 11 y 18 años- participa de actividades artísticas y deportivas a través de la iniciativa.

En tanto, 1720 establecimientos educativos están representados por sus alumnos en las más de 40 disciplinas existentes.

Entre los deportes más elegidos aparecen handball, atletismo, vóleibol y fútbol. El deporte adaptado alcanza los 2294 inscriptos y la propuesta cultural Entrelazarte a más de 12.000.

Por otra parte, casi 350 profesores de Educación Física trabajan diariamente para implementar el programa en territorio, a lo cual hay que sumarle los responsables de los equipos y deportistas que llegan a 5517 docentes y no docentes, ya que existen propuestas escolares, comunitarias, libres y federadas.