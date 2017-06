Vacaciones animadas en el #ElCairoDeGira

Mientras continúa en su periodo de reformas, el Cine El Cairo presenta en julio un ciclo de animaciones para toda la familia en Plataforma Lavardén. Los miércoles se exhibirán títulos realizados en stop motion, mientras que los domingos será el turno de grandes animaciones para toda la familia. Todas las funciones son gratuitas a las 17:00h

Grandes domingos animados

Domingo 02/07 - 17:00

El libro de la vida / The book of life

Manolo es un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de elegir el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos.

Dirección: Jorge R. Gutiérrez

Animación / 95' / Estados Unidos 2014

Trailer: https://goo.gl/ht7wgZ

Domingo 09/07 - 17:00

El fantástico Sr. Zorro / Fantastic Mr. Fox

Un astuto zorro llamado Fox parece llevar una vida idílica con su esposa y con su hijo Ash. Pero, por las noches, se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden cazarlo. Basada en un libro para niños de Roald Dahl.

Dirección: Wes Anderson

Animación / 87' / Estados Unidos 2009

Trailer: https://goo.gl/q7gPqJ

Domingo 16/07 - 17:00

Los Boxtrolls / The Boxtrolls

Puentequeso -Cheesebridge- es una elegante ciudad de la era posvictorinana, obsesionada por el dinero, la clase y el más delicioso de los quesos apestosos. Debajo de sus encantadoras calles adoquinadas viven los Boxtrolls, unos monstruos que salen de las alcantarillas por la noche para hacerse con los bienes más preciados de los habitantes: sus hijos y sus quesos.

Dirección: Graham Annable y Anthony Stacchi

Animación / 97' / Estados Unidos 2014

Trailer: https://goo.gl/iDDD7V

Domingo 23/7 - 17:00

Piratas, una loca aventura / The pirates! Band of misfits

Un peculiar grupo de piratas y su capitán desean, ganar el premio al Pirata del Año a costa de cualquier precio. Sus aventuras los llevarán desde las orillas de Isla Sangrienta hasta las calles de Londres. Tendrán que enfrentarse con piratas rivales, pero también se encontrarán con Charles Darwin e incluso con un chimpancé "parlante".

Dirección: Peter Lord y Jeff Newitt

Animación / 88' / Reino Unido 2012

Trailer: https://goo.gl/7ZeAoc



Domingo 30/07 - 17:00

Coraline y la puerta secreta / Coraline

Coraline es una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus padres son más considerados con ella, pero la las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a la angustia. Basada en una novela de Neil Gaiman.

Dirección: Henry Selick

Animación / 97' / Estados Unidos 2009

Trailer: https://goo.gl/vdXjnT

---

Miércoles de stop motion

Miércoles 12/07 - 17:00

Pollitos en fuga / Chicken Run

1959, Inglaterra. En el gallinero de la Granja Tweedy, la gallina Ginger sueña con la libertad. Cada día, intenta sin éxito escaparse del corral y trata de hacer comprender a sus emplumadas amigas que la verja no está en torno a la granja, sino en sus mentes. Sus esperanzas se renuevan cuando un gallo americano, Rocky, aterriza en el corral. Si él puede enseñarles a volar, serán capaces de huir. Porque no tienen elección: la señora Tweedy, ha decidido enviarlas a la cazuela en cualquier momento.

Dirección: Nick Park, Peter Lord

Animación / 84' / Reino Unido 2000

Trailer: https://goo.gl/D7Sg4P

Miércoles 19/07 - 17:00

Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales / Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit

Se acerca el Concurso Anual de Verduras Gigantes y se desata una auténtica “vegetalmanía” en el pueblo donde residen Wallace y Gromit. Los dos amigos, tan emprendedores como siempre, se están haciendo de oro con su nuevo invento, el sistema “Anti-Pesto”, una forma humanitaria de controlar a los conejos que intentan invadir los preciados huertos. Pero todo se viene abajo cuando una enorme, misteriosa y voraz “bestia” empieza a aterrorizar al vecindario, atacando los huertos de noche y destrozándolo todo a su paso.

Dirección: Nick Park

Animación / 85' / Reino Unido 2005

Trailer: https://goo.gl/xauW7w

Miércoles 26/07 - 17:00

Los cortos de Wallace y Gromit

Un día de campo en la luna / La gran excursión con Wallace y Gromit

Wallace y su inseparable perro Gromit deciden viajar a la Luna para pasar las vacaciones. Es la primera aparición de Wallace y Gromit, que contarían posteriormente con nuevas aventuras tanto en cortometrajes como en su película de larga duración.

Dirección: Nick Park

Animación / 24' / Reino Unido 1989

Los pantalones equivocados / Wallace & Gromit in The Wrong Trousers

En esta aventura Wallace le regala unos modernos pantalones a Gromit que le acabarán saliendo más caros de lo que esperaba. Por ello, Wallace alquila una habitación a un aparentemente inocente pingüino.

Dirección: Nick Park

Animación / 30' / Reino Unido 1993

Una afeitada al ras/ Wallace and Gromit in A Close Shave

Cuando las ovejas de la ciudad comienzan a desaparecer, el pobre Gromit es quien carga con toda la culpa. ¿Podrá Wallace demostrar que su compañero es inocente antes de que sea demasiado tarde? Tercer cortometraje de Wallace y Gromit, que acumula 17 premios internacionales entre los que se incluyen el Oscar, el BAFTA o el Annie, entre otros.

Dirección: Nick Park

Animación / 30' / Reino Unido 1995





17h - Plataforma Lavardén

Entrada gratuita hasta colmar capacidad de sala.

La boletería abre una hora antes de la función.