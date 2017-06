Caminatas por el bosque despeteando los sendidos

A solo 10 minutos de la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, se encuentra el Centro de Actividades de Montaña La Hoya que invita a sentir de manera diferente la nieve. Las caminatas en la nieve se destacan entre un abanico de actividades alternativas al esquí y snowboard, posibilitando el reconocimiento de otros rincones de la montaña y experimentar una aventura diferente llena de emociones.

Sin dudas una de las propuestas turísticas más completas de la Patagonia Argentina es la ciudad de Esquel, un destino que evoluciona día a día y desarrolla nuevas propuestas para disfrutar durante el año. La diversidad de atractivos y productos turísticos la han convertido en una de las favoritas del sur argentino a la hora de elegir dónde vacacionar. Las actividades invernales ofrecen la posibilidad de redescubrir este destino, mientras la nieve como compañera de ruta entrega un marco paisajístico único en la cordillera chubutense, ideal para distenderse de la rutina de cada día y alejarse del estrés cotidiano.

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya, que fuera inaugurado en 1974, está ubicado en las afueras de Esquel a tan solo 12 kilómetros del centro, siendo uno de los pocos centros de esquí de Argentina a los que se accede rápidamente, sin demoras y de una manera segura. Esta virtud genera en los esquiadores una simpatía especial, dado que luego de una larga jornada deslizándose por las pistas es posible llegar en minutos al hotel para descansar y relajarse, antes de emprender el camino hacia algún restaurante y disfrutar de la exquisita gastronomía que propone la localidad.

Caminando entre las lengas

La temporada de nieve en Esquel propone libertad para que cada visitante pueda disfrutar y vivir la experiencia de la nieve a su manera, y caminar con raquetas es una de las actividades pensadas para aquellas personas que desean probar una sensación distinta, divertirse, sentir el canto de los pájaros y disfrutar del aire puro.

Este particular trekking sobre la nieve hacia el Bosque de Celso , permite mediante senderos de montaña acceder a increíbles bosques de lengas que se levantan entre el blanco mágico que adorna el invierno en esta región, al cual no es posible llegar de otra manera que no sea caminando, siendo las raquetas no solo un instrumento para ello sino la oportunidad que abre las puertas para disfrutar la nieve y la montaña de una manera diferente.

Es una actividad que puede ser practicada por personas solas o en familia, siempre dependiendo del grupo la edad mínima es de 12 años, algo que puede resultar más que divertido, y no requiere de experiencia previa. Se realiza en grupos reducidos, y la excursión puede ser contratada en la base del Cerro donde se encuentra Frontera Sur, prestador del servicio, o en las agencias de turismo ubicadas en la ciudad.

Esta novedosa excursión de caminatas con raquetas debe realizarse con guías matriculados, además de la aventura que conlleva el impacto de los sentidos y observar desde otra perspectiva este lugar maravilloso, también es informativa, es posible aprender sobre las etapas geológicas, su participación en el actual aspecto de La Hoya, la diversa fauna que habita en la zona, generando un valor agregado y potenciando el paseo, avizorando en su conjunto el ambiente en todo su esplendor

y sintiéndose parte de él.

La caminata del Bosque de Celso sale todos los días desde la base del Cerro. Esta opción atraviesa el bosque nativo con una duración aproximada de dos horas y media

Las raquetas

El uso de raquetas, que fuera el primer medio que utilizó el hombre para transitar la nieve de manera más segura y confortable, fue creado por los esquimales para caminar donde, si pisaban con calzado corriente, se hundían hasta la cintura o más. Las raquetas originales eran de madera pero actualmente las deportivas combinan plástico con aluminio y pesan alrededor de300 gramos.

Con este sistema resbalarse es imposible, así que luego de una explicación breve y sencilla de cinco minutos, todos comienzan a caminar.

Las caminatas con raquetas son la oportunidad de aprender del entorno natural a cada paso, apreciándolo en toda su magnitud, y vivenciar una experiencia que perdurará por las sensaciones y conocimientos adquiridos.

La temporada de nieve más prolongada de argentina

La ubicación natural del Cerro La Hoya, permite una gran cantidad y calidad de nieve, pudiéndose mantener como una de las temporadas más largas de la Argentina. Es habitual que la montaña exhiba buena calidad de nieve desde mediados de junio hasta mediados de octubre, al punto que tradicionalmente el cierre de temporada coincide todos los años con el fin de semana largo de Octubre.

La orientación Sur y el diseño natural de la montaña hacen que sus pistas estén pocas horas expuestas a los rayos directos del sol, permitiendo que la calidad de la nieve se mantenga seca por más tiempo, así se asegura una gran temporada, tanto para principiantes como para expertos.

La experiencia raquetas en la nieve puede vivenciarse en grupos de amigos, en familia, o en pareja, lo recomendable es dejarse llevar por la naturaleza y sentir aquellas cosas que no se perciben sobre las tablas. Interpretar los sonidos del silencio, observar el vuelo del cóndor andino, y recorrer un bosque nevado, será un gran espectáculo inolvidable para los sentidos.