Escándalo en River! 7 Jugadores dieron positivo en el control antidoping

Tras asegurarse el boleto a la próxima Copa Libertadores 2018, el club River Plate fue sacudido por una noticia proveniente de la CONMEBOL, siete de sus jugadores dieron positivo en la prueba del control antidopaje realizado por el ente que rige en Sudamérica.

En vísperas al partido que el millonario enfrentó a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha vigésimo novena del torneo argentino que se adjudicó Boca Juniors, River fue informado de una noticia negativa. El defensor central que hace las veces de titular junto a Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta había dado positivo a un exceso de un diurético en la prueba correspondiente al encuentro contra Emelec por la Copa Libertadores.

El suceso no terminó de impactar de lleno en la institución de Núñez y a las pocas horas se conoció que el joven de 21 años no era el único involucrado en esta trama negativa sino que otros 6 futbolistas más también fallaron la prueba del dopaje. Los nombres que trascendieron fueron los de Camilo Mayada, Sebastián Driussi, Jonathan Maidana, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio y Lucas Alario aunque no se descartan que puedan haber más. Todos los casos fueron resultados de exámenes posteriores a partidos del certamen internacional y la misma sustancia fue la encontrada, un diurético.

River ha preparado el descargo y sostiene que todos los jugadores afectados habrían ingerido el mismo complejo vitamínico y por ello el resultado epidémico. Según trascendidos, la sustancia es válida y autorizada para el uso de los planteles pero un ingrediente extra, que fue el encontrado, sería el prohibido para la práctica de fútbol. La institución campeona de la Libertadores en 2015 ya había hecho el descargo por la situación de Martínez Quarta y había solicitado una contraprueba. La CONMEBOL la consideró insuficiente y fue suspendido provisoriamente. Ahora que el número de futbolistas afectados son más, ello cambiará la sanción?

Hace unos meses, los jugadores Barrientos y Figal de Independiente dieron positivo en un examen de dopaje y estos aún en la actualidad permanecen sin poder disputar un partido. Si el procedimiento es el mismo en el caso de River, el golpe sería durísimo ya que perdería 7 de sus 11 jugadores habituales titulares para el torneo continental.

Por último el reglamento establece que “Si dos o más miembros de un equipo han cometido una infracción de normas de antidopaje (…) se impondrán las snaciones adecuadas al club además de otras consecuencias individuales a los jugadores que hayan cometido la infracción“. De cara al futuro, el panorama riverplatense es negro ya que el martes 4 de julio visitaría a Guaraní en Paraguay por los octavos de final de la copa.