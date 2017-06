Avanza el proyecto contra la corrupción en el Congreso

Este Viernes se realizó el Plenario de Comisiones de Legislación Penal y General en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde finalmente hubo quórum para que se pueda tratar el proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas. La Diputada Nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, apoyó la iniciativa que busca combatir la corrupción.

A pesar de que el Frente Para la Victoria y el bloque Justicialista no asistieron a las comisiones para debatir este proyecto, se alcanzó el quórum necesario para que pueda haber dictamen. El espíritu de esta iniciativa es la de dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción.

Copes habló en el Plenario y dijo que "esta ley viene a brindar las herramientas necesarias para diseñar y perseguir eficazmente los mercados criminales" y que por lo tanto "poco hacemos si concentramos la mirada únicamente en las personas o en los funcionarios que son parte del sistema de corrupción". Lo que hay que atacar, según la demócrata progresista, es "toda la estructura criminal".

De esta manera, Copes dejó en claro en el Plenario que "por supuesto que las personas físicas deben ser penadas, eso está fuera de discusión" pero además agregó que "quiero rescatar el valor de esta ley, que tiene como objetivo central colaborar en el diseño de una política criminal que atienda a criterios de eficacia".

Luego de las intervenciones de otros legisladores, la Diputada enriqueció el debate al afirmar que "la corrupción existe porque existe un mercado que le da sentido", y por esa misma razón es que sólo penar a una o dos personas no resuelve el problema de fondo, ya que las personas físicas pueden ser reemplazadas por otras: para

Copes "tener las herramientas para perseguir eficazmente a las empresas, a las personas jurídicas, es clave en pos de avanzar en desestructurar un mercado criminal".

Finalmente, Copes dijo que "desde ya que este proyecto es perfectible, pero no podemos seguir incumpliendo co n el marco internacional ni seguir avalando la impunidad en Argentina: es mejor tener una ley perfectible contra la corrupción a no tener nada" y destacó que espera que la iniciativa "sea prontamente tratada en el recinto".