CAMBIOS DE CEO

Echaron al CEO y un gerente del Grupo Televisión Litora

En Rosario el grupo conformado por Canal 3, Radio 2 AM 1230, FM Vida 97.9, Rosario3.com y Frecuencia Plus, despidió a CEO y un gerente. Por ahora no habrá reemplazo. Las hipótesis de la desvinculación hablan desde incompatibilidad de caracteres hasta realineamientos políticos