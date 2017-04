Portal Rosario recibe The Market Fest

The Market llega con un nuevo local en el shopping e invita a sus clientes a participar de un exclusivo evento de apertura. Rosario, abril de 2017. Portal Rosario da la bienvenida a la novedosa tienda multimarcas The Market –que abrió las puertas de su nuevo local en el shopping– e invita a sus clientas a participar de The Market Fest, un exclusivo evento de apertura que tendrá lugar el próximo jueves 20 de abril a las 17hs en el nuevo espacio, ubicado en el primer nivel del shopping.

Los asistentes al evento de lanzamiento del nuevo espacio, podrán disfrutar de un distendido momento con la mejor música –que ofrecerá un DJ en vivo– importantes promociones, además de otras sorpresas.

El nuevo local de más de 175m 2 cuenta con una extensa propuesta de prendas y accesorios especialmente seleccionados para las rosarinas, dispuestos en corners exclusivos, con el sistema “shop in shop”. Entre las marcas de reconocimiento nacional que ofrece se encuentran RIE, Inversa, Kimeika, Koxis, Tierra 316, Muaa!, Hermana y Basilotta. Para más información sobre el mismo, ingresar a la página de Facebook de Portal Rosario.

The Market Portal es un espacio de moda y diseño pensado para mujeres “IT”, que están siempre a la vanguardia. La empresa de indumentaria se propone brindar variadas opciones al momento de vestirse, a un precio accesible, siempre en línea con las últimas tendencias y la buena calidad. A un año de la apertura de su primer local, y con el impulso del éxito de esta novedosa tienda multimarcas, Portal Rosario fue seleccionado por la empresa para redoblar la apuesta e inaugurar su segundo local. Para más información ingresar al sitio web de The Market y/o a su página de Instagram.

Acerca de Cencosud S.A. División Shoppings. Cencosud S.A. División Shopping Centers presente en la Argentina desde 1982, reúne 17 centros comerciales en ubicaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Juntos representan el grupo de shoppings más importante de la Argentina tanto en términos de transacciones comerciales, como número de visitantes anuales y superficie construida; albergando a más de 1000 locales que representan a más de 500 marcas. Los emprendimientos presentan una oferta integrada de centros de compra, paseo, entretenimiento y espacios de gastronomía.

Conforman la División Shopping Centers de Cencosud en la Argentina: Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, Portal Rosario, Portal Tucumán, Portal Palermo, Portal Escobar, Portal Patagonia, Portal Los Andes, Portal Trelew, Portal Canning, Portal Salta, Portal Lomas, Factory Parque Brown, Factory San Martín y Factory Quilmes.