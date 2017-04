Concursos de Bandas pre primavera 2017

El Galpón de la Música y el Programa ceroveinticinco de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario convocan a la sexta edición del CONCURSO DE BANDAS PRE PRIMAVERA 2017. Las 10 bandas que resulten ganadoras de este interesante concurso van a poder tocar en el escenario principal del Festival Primavera en los Galpones (el 21 de septiembre) en la Franja Joven del río antes miles de jóvenes. Además hay premios estímulo en efectivo.

Los interesados deberán inscribirse (de manera muy sencilla) completando sus datos enwww.ceroveinticinco.gob.ar o

www.galpondelamusica.gob.ar hasta este viernes (21 de abril) inclusive.



EL CONCURSO EN PRIMERA PERSONA

Las bandas que han pasado por este concurso coinciden en que: “es una experiencia única que vale la pena vivir, ya que al margen del show del día de la primavera, toda la previa (la de los shows clasificatorios) nos permitió tocar en importantes escenarios y con una puesta técnica súper profesional”. Además destacaron “la posibilidad de que referentes de la cultura local nos vean en vivo, evalúen y aconsejen.”



El concurso se propone como un proceso de aprendizaje e intercambio de vivencias y conocimientos para todos aquellos que transitan la ruta del rock; y tiene como principal objetivo promover la participación y la generación de espacios de visibilización y difusión de la producción musical joven local.







¿QUIÉNES PUEDEN ANOTARSE?

Podrán participar todas aquellas bandas de pop, rock y sus diferentes subgéneros, cuyos integrantes acrediten residencia en la ciudad de Rosario o localidades limítrofes (Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, Pérez, Soldini, Piñeiro y V. G. Gálvez). Se admitirá que un integrante o el 25 % (veinticinco por ciento) de los miembros de la banda pueda no cumplir con los requisitos anteriormente citados. No hay límite de edad.

No podrán acceder al presente certamen las 10 (diez) bandas ganadoras del Concurso Pre Primavera del año anterior (2016) Tampoco podrán participar aquellas que hayan resultado ganadoras en más de una oportunidad.



¿CÓMO ES LA DINÁMICA DEL CONCURSO?

Del total de los grupos musicales inscriptos, un jurado evaluará el material presentado y realizará una pre-selección de 50 (cincuenta) bandas que accederán a la siguiente instancia del concurso.

En la segunda instancia (denominada Etapa clasificatoria) cada banda brindará un show en vivo, en el Galpón de la Música con fecha a designar por los organizadores del concurso, con entrada libre y gratuita.

Los shows en vivo serán evaluados por otro jurado quienes elegirán entre las bandas preseleccionadas, a las diez ganadoras.

Las bandas que obtengan los 10 mejores puntajes se harán acreedoras de un premio estímulo en dinero y la oportunidad de tocar en los escenarios principales del festival del día de la primavera.



EL CONCURSO EN NÚMEROS

La edición 2017 CONCURSO DE BANDAS PRE PRIMAVERA es la sexta consecutiva que se desarrolla en la ciudad. En los anteriores años ya han participado casi 800 bandas, han aportados sus conocimientos importantes personalidades del quehacer musical y asistieron más de 12000 espectadores en distintos espacios públicos y privados de la ciudad.



Las bandas que ya tuvieron la posibilidad de tocar en los festejos del día de la primavera fueron:

. año 2012: Mavi, Lemon Pié, Mamá Pájaro, Cool Confusion, Cepillo, Chicosvaca, Los Gordos Panaderos, Hotel Rush, Lima Sur e Inventados.

. año 2013: Ponzonia, Alegre No Tanto, Mamita Peyote, Evelina Sanzo & The Buhos, Moterfuker, Láquesis, Tres, Singarden, Karate Do y Cotopaxi.

. año 2014: Retro, Amazing Ruckus Trip, Los Espantos, Lola Porro, Another Chance, Blizters, Cepillo, Sístole, Seimur, Los Del Fin

. año 2015: Tiago & The Ligths, Mi Nave, Innova, Giuliano Romagnoli, Jostick, Tres, Elefante, Numen, Lios, Muñecas Rusas

. año 2016: Groovin Bohemia, Aleph Fitzca Camadour, Cepillo, Madre Cabra, Azulejo, Ambar, Lumineida, Hostel, Los Muchachos, Julian Miretto y la Turbina



+ INFO, BASES Y CONDICIONES EN:

PROGRAMA CEROVEINTICINCO

Web: http://www.ceroveinticinco.gob.ar/

FB: https://www.facebook.com/ProgramaCeroveinticinco?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/Ceroveinticinco



GALPÓN DE LA MÚSICA

Web: http://www.galpondelamusica.gob.ar/

FB: https://www.facebook.com/galpondelamusica/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/GalponDLaMusica