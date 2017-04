Avelluto dijo que había "manejos poco claros" en el INCAA 

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, aseguró este jueves que había "algunos manejos poco claros" dentro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), mientras que productoras y referentes del área como el director Juan José Campanella salieron a respaldar al recientemente expulsado presidente del organismo, Alejandro Cacetta.



"Hace ya un tiempo que veníamos notando en el INCAA algunos manejos poco claros con relación a muchos rubros de gastos", aseguró Avelluto.



En declaraciones a radio Continental, el ministro explicó que habían detectado algunas irregularidades en el instituto, como "gastos en hoteles, reformas en la escuela de cine" y "compras de mobiliario por montos que no se sostienen con la realidad del mercado".



En este sentido, el funcionario precisó que se decidió apartar del cargo a Cacetta, ya que no habría cumplido con "las medidas que corresponde" para revertir esas situaciones, como "el desplazamiento de funcionarios que no dieran las respuestas convincentes".



Por su parte, Campanella criticó la medida tomada por el Gobierno y aseguró que "no hay una persona en la industria del cine, ni una, que tenga dudas sobre la honestidad" de Cacetta.



Cámaras empresarias y productoras del sector también mostraron su apoyo al ahora exjefe del instituto con una carta en la que también criticaron que el Ejecutivo no las consultara antes de pedirle la renuncia.



"Conocemos la integridad personal y profesional del Presidente del INCAA, y rechazamos las imputaciones de supuestas irregularidades o hechos de corrupción que, con absoluta liviandad y falta del rigor fueron formuladas públicamente", expresaron en el comunicado.