A la cancha con DNI, los hinchas de Newell's Old Boys deberán llevarlo

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe implementará una prueba piloto del programa Tribuna Segura, en ocasión del partido que Newell’s jugará este sábado a las 11 contra Estudiantes en el Marcelo Bielsa. Así lo anunció Diego Maio, director de Coordinación en Eventos Deportivos de la provincia.



“El sábado, los hinchas de Newell’s tendrán que llevar el DNI a la cancha. El club se puso a la vanguardia solicitando esta prueba piloto y a todo el público que vaya se le va a pedir identificación”, anticipó el funcionario en declaracines a distintos medios.



“Lo que se implementará es una herramienta importante para el control de ingreso a las canchas. Se trata de un software con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que trabaja sobre una base de datos que indica si dicho ingresante cuenta con algún tipo de restricción”, expresó Maio.



“El celular que tenga incorporado el software escaneará el documento en cuestión de segundos y validará o no el ingreso de dicha persona. Vale aclarar que estas listas son de carácter nacional, así que alguien con restricción de ingreso en Boca, tampoco podrá entrar a Newell’s”, especificó el funcionario.



En ese sentido, Maio señaló que Santa Fe adhirió hace cuatro meses a dicho programa nacional. “El ministro Maximiliano Pullaro firmó en diciembre pasado el decreto para ingresar a este sistema”.



Desde ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la colaboración de los gobiernos provinciales y municipales, será el encargado de aplicar el derecho de admisión en lugar de los clubes. “Newell’s tiene 81 personas en la lista de admisión, o sea que quien tenga restricción de ingreso, no ingresará al estadio”, aseguró.



En cuanto a la hora del partido del sábado, el funcionario provincial indicó que “fue muy difícil conseguir el horario, ya que el espectáculo de Disney en el Hipódromo estaba acordado desde hace 6 meses”, concluyó.



Fuentes policiales no ocultaron su preocupación si este control produce demoras que produzcan aglomeraciones de público en las puertas de acceso al estado.



Newell's y Estudiantes jugarán este sábado en el Marcelo Bielsa en el inusual horario de las 11 de la mañana. El árbitro será Fernando Espinoza.



LOS CAMBIOS QUE DISPONDRÍA OSELLA



Además de la variante obligada en el puesto del lateral izquierdo, Diego Osella evalúa seriamente realizar una segunda modificación en la formación inicial que Newell’s presentará el sábado cuando reciba a Estudiantes.



De hecho, en la práctica de fútbol que dispuso a puerta cerrada en Bella Vista, el DT colocó en cancha a Juan Ignacio Sills en reemplazo de Jalil Elías. Una señal de que Osella estaría dispuesto a repetir la variante que introdujo en el entretiempo del encuentro del pasado sábado contra Arsenal, cuando excluyó al juvenil volante que ya estaba condicionado por haber recibido una tarjeta amarilla.



El ingreso de Sills le daría mayor aplicación táctica al mediocampo de Newell’s, contra un rival como Estudiantes que marcha tercero en el campeonato y que cuenta con jugadores desequilibrantes del medio hacia adelante. El otro cambio se producirá con la inclusión de Germán Voboril en lugar de Nehuén Paz, quien en el triunfo sobre Arsenal llegó al límite de cinco amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión.



De confirmarse la segunda variante, Newell’s formará con Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Germán Voboril; Joel Amoroso, Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon; Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco.