Viernes 10/02 20:30h



Los Beatles: Ocho días a la semana. Los años de gira



Este viernes a las 20:30hs el cine El Cairo invita a disfrutar de la proyección del documental The Beatles: Eight days a week. The Touring years junto a la presentación de la banda FAN en vivo en la explanada ubicada entre los galpones 11 y 13. La actividad es con entrada libre y gratuita. La propuesta esta en el marco de Patios al río, iniciativa organizada entre el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, que articula cine, recitales, ferias, muestras, espectáculos de circo y humor y comidas en los galpones del Parque Nacional a la Bandera durante todo febrero.

Documental que explora el mundo interior de The Beatles: cómo se tomaron las decisiones, cómo se relacionaron entre sí, junto con su capacidad musical y personalidades complementarias. Se centra en la primera parte de la carrera de The Beatles (1962-1966), cuando hicieron su gira y cautivaron al mundo entero: desde los días en los que tocaban en The Cavern Club en Liverpool hasta su último espectáculo en San Francisco en 1966.



Dirección: Ron Howard.

Documental / 120' / Reino Unido 2016

Músicos invitados: Fan





Viernes 10 de febrero - 20:30hExplanada entre Galpón 11 y Galpón 13

Entrada libre y gratuita.

Mas información en

elcairocinepublico.gob.ar