Los planteles del Nacional B amenazan con hacer un paro

2Los planteles profesionales de la Primera B Nacional se declararon este martes en estado de alerta y advirtieron a la dirigencia de los clubes que en caso de que no les presenten un plan de pagos formal para sanear las deudas recurrirán a un paro de actividades.

Ante deudas que en algunos casos llegan hasta los cinco meses, se le solicitó a Futbolistas Argentinos Agremiados "que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda con los planteles profesionales de la categoría B Nacional teniendo como fecha límite el miércoles 1 de febrero de 2017".



Se precisa que "de no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución".