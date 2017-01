Emir Kusturica retrata a su "último héroe", José "Pepe" Mujica 

El cineasta serbio Emir Kusturica no oculta su admiración por el popular y polémico expresidente de Uruguay José Mujica, sobre quien realiza un documental, "El último héroe", que tiene mucho que ver con sus propios ídolos de juventud.



"Desarrollé una visión particular del mundo vinculada a la gente que admiré desde joven, desde el "Che" Guevara hasta (Fidel) Castro", dijo en una entrevista con la AFP durante las jornadas finales del rodaje de su película en Montevideo, que se inició hace cuatro años.



"Como no pude hacer nada con ellos dos (...), cuando escuché hablar de un presidente que manejaba su tractor y arreglaba su casa, me dije: Éste es mi personaje. Y no estaba equivocado", aseguró el director de 62 años.



El documental transcurre entre conversaciones de Kusturica con "Pepe" Mujica, un personaje tan aplaudido en el mundo por sus mensajes de austeridad como criticado en su país por su gestión de gobierno entre 2010 y 2015.



También muestra varios de sus viajes para participar de cumbres políticas.



Para Kusturica la "experiencia" de vida de este exguerrillero de 81 años, que estuvo 14 años preso y se reconvirtió para ser diputado, senador, ministro y llegar a la Presidencia, "sintetiza" las historias "complicadas" de muchos países.



Pero, además, quiere mostrar su "profunda conexión con la tierra".



"Está conectado casi religiosamente con la tierra", resume sobre Mujica, a quien filmó varias veces en su "chacra", una finca rural a las afueras de Montevideo.



"A alguna gente en Uruguay no le gusta lo que hace, lo cual es natural", dice Kusturica.



Y "aunque es popular alrededor del mundo, no es tan popular como yo desearía", subraya el también director de un documental sobre el mítico Diego Maradona, estrenado en 2008.



Durante su mandato, Mujica promulgó varias leyes que fortalecieron los derechos individuales, como la que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la que despenalizó el aborto y, tal vez la más famosa, la que busca regular el mercado de la marihuana recreativa para su producción bajo tutela del Estado.



Sin embargo, algunos de los compromisos que asumió durante su campaña electoral, como una reforma educativa reclamada desde todos los estamentos sociales o una reforma del Estado que permitiera reducir el peso del empleo público en las cuentas del país, quedaron en el tintero.

