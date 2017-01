Dakar: el francés Despres alcanzó su primer triunfo en autos

La cuarta etapa del Rally Dakar 2017 le reservó este jueves fortunas diversas a los favoritos: Cyril Despres firmó su primera victoria en autos, mientras que el campeón defensor en motos Toby Price y el catarí Nasser Al-Attiyah abandonaron.



Ganador del Dakar en motos en 2005, 2007, 2010, 2012 y 2013, Despres alcanzó en Tupiza, Bolivia, su primer triunfo desde que se unió a Peugeot en 2015.



El galo cubrió los 521 km (416 cronometrados) entre San Salvador de Jujuy, Argentina, y Tupiza, a una altitud de 3.500 m, con un tiempo de 4 horas, 22 minutos, 55 segundos, seguido por el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), a 10:51, y el español Nani Roma (Toyota), a 12:51.



"Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no me lo habría creído por nada del mundo. Sobre todo porque hemos estado a la altura de Carlos (Sainz, Peugeot), y él imprime un ritmo tremendo. Una cosa es ganar una etapa y otra cosa bien distinta es cómo se gana esa etapa. Se podían cometer muchos errores y no los hemos cometido", dijo Despres a la prensa.



El francés es el nuevo líder de la categoría con 4:08 de ventaja sobre el francés Stephane Peterhansel (Peugeot) y 5:04 sobre Hirvonen.



La jornada se vio prematuramente sacudida por el abandono del catarí Nasser Al-Attiyah, campeón en autos en 2011 y 2015, tras perder la rueda trasera derecha de su auto en el tramo especial del miércoles.