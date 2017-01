Arranca una nueva edición del Rally Dakar 

La premisa del Dakar-2017, cuya largada oficial será este lunes en Asunción antes de dirigirse a Bolivia y Argentina, está clara: Toyota, Mini y todos contra la hegemonía de Peugeot, que dominó la prueba en la última edición.



La marca del león regresó a esta mítica carrera en 2015 y, un año después, ya logró la victoria gracias al veterano Stéphane Peterhansel. Además, sus pilotos se impusieron en nueve de las 13 etapas. El objetivo es evidente: conservar el cetro de campeón.



"Después de ganar el Dakar y el Silk Way en 2016, es obligatorio", estimó el director de Peugeot Sport, Bruno Famin.

Y cualquiera de sus deportistas podría alzarse con el título al volante de su nuevo 3008.



El favorito es Peterhansel pero no hay que olvidarse tampoco del cinco veces ganador en moto y triunfador del Silk Way en 2016, Cyril Despres, ni del español Carlos Sainz, que ya sabe lo que es saborear el éxito en la categoría de autos.



Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies y noveno en su primer ensayo en el Dakar el año pasado, cuando dominó la primera semana de competición, es la última baza de la lujosa alineación de Peugeot.