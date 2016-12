Cristina: "Asociación ilícita fue la figura penal usada por las dictaduras"

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió al procesamiento del juez Julián Ercolini y denunció: "La asociación ilícita fue la figura penal, creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores".

Sobre el magistrado, Cristina expresó: "Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas...".



EL COMUNICADO COMPLETO:

Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene...



En Pergamino tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir...



En Argentina pasamos la primera navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia...



La Jueza Federal en lo electoral denuncia: "Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca".



Bonadío sobreseyó en una causa... ¡que no está en su juzgado! A los funcionarios M que habían comprado dólares a futuro, después devaluaron y x si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos...



En Comodoro Py Ercolini sobreseyó a Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por Papel Prensa sin siquiera citarlos a declarar, pese a que el fiscal de la causa así lo había solicitado, luego de imputarlos...



El nuevo ministro de Hacienda fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en La Nación...Ah! Y también compro dólar futuro...



Y si no te alcanza, a su consultora sobre temas Macro económicos y financieros Nicolás Dujovne y Asociados no se le conoce CUIT de AFIP...



Como decía Saramago el verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo nombren ni que lo señalen con el dedo. Y eso fue lo que se hizo durante una década: Mostrar lo que no podía ser mostrado, juzgar lo que no podía ser juzgado, decir lo que estaba prohibido mencionar. Hacerlo tiene un costo. Nada es gratis...



El nuevo ministro de Finanzas que ha batido el récord de endeudamiento de la propia dictadura: 50.000 millones de dólares en 1 año también compro dólares a futuro pero no está incluido en el sobreseimiento de Bonadío...

¿Será porque lo guardan para el futuro y no precisamente del dólar?...



¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?La asociación ilícita fue la figura penal, creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores.