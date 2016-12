La producción de las PyME industriales acumula 14 meses en baja

La producción de las pequeñas y medianas empresas (PyME) industriales registró en noviembre pasado una caída de un 5,5% anual, según una medición realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)., La entidad destacó que la actividad en este segmento de la economía ya lleva 14 meses consecutivos en baja.



El informe privado subrayó que con el resultado de noviembre, la actividad industrial de las PyME acumula un retroceso anual de 5,2% en los 11 meses del año.



"Si bien casi un tercio de los empresarios relevados dice haber observado alguna señal de recuperación en noviembre, las expectativas para los próximos seis meses se deterioraron y los industriales comienzan a pensar en la posibilidad de que la recesión se extienda", aseguró la CAME en la encuesta mensual.



También destacó que, como dato positivo, subió la proporción de industrias con planes de inversión para 2017, y puntualizó que el 24,8% planea ejecutar programas en los meses venideros.



La encuesta reveló que se incrementó levemente la proporción de empresas con rentabilidad positiva, pero menos de la mitad presenta esa condición, ya que son 46,8% del total. En cambio, el 53,2% restante mantiene rentabilidad negativa o nula, precisó el análisis.

"La proporción de industrias con rentabilidad negativa bajó así de 18% en octubre a 14,4% en noviembre, frente a las reestructuraciones en muchas firmas para sobrevivir a la recesión", indicó.



"Para los próximos seis meses, las expectativas de los industriales son inciertas", aseguró la CAME, que puntualizó que el 36% no sabe qué puede pasar con la producción ya que los pedidos hacia adelante no se reactivaron, aunque confían en el rebote.