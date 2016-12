Conicet: ¿Cómo es la propuesta del Gobierno para destrabar el conflicto con los investigadores?

La cartera que conduce el ministro Lino Barañao acercó este viernes una nueva propuesta a los científicos para intentar poner fin al conflicto por el fuerte ajuste dispuesto en el ingreso al Conicet.

45El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, presentó este viernesuna nueva propuesta para destrabar el conflicto por el cual cientos de científicos mantienen ocupado el ministerio desde el lunes pasado. El conflicto estalló tras confirmarse el fuerte ajuste que el gobierno de Mauricio Macri intenta hacer pasar en el área de Ciencia y que amenaza con dejar en la calle a más de 500 investigadores cuyos ingresos al Conicet ya había sido aprobados.







El ministerio propuso además poner a disposición 107 becas extraordinarias "para postulantes a la CIC que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma y que actualmente no pertenecen al programa de becas del Conicet".



Asimismo se preveé poner en marcha "un proceso de articulación con los organismos nacionales de Ciencia y Técnica, las universidades nacionales y empresas, de manera que los postulantes recomendados no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante el año 2017 para desarrollar tareas de investigación y desarrollo, según los temas y lugares de trabajo propuestos y con una remuneración equivalente ala clase de imvestigador para la que fue recomendado".





Se crearía además una comisión mixta de seguimiento "del proceso de articulación e ingreso de los postulantes no seleccionados". Dicha comisión estará conformada por un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno por cada una de las agrupaciones de investigadores y becarios y representantes del Conicet y del ministerio de Ciencia y Tecnología.